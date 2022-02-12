الكونفيدرالية.. أهلي طرابلس: بيراميدز مرشح للتتويج بالبطولة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة

قال فتحي جبال المدير الفني لفريق نادي الأهلي طرابلس الليبي، إن مباراة بيراميدز ستكون غاية في الصعوبة كونها بداية مشوار قاري في بطولة الكونفيدرالية، مشددا على أن المنافس قوي وصاحب تاريخ في البطولة رغم حداثة عهده، وبالفعل بيراميدز مرشح قوي لنيل اللقب في النسخة الحالية كما كان الحال في آخر نسختين.

وأكد أن فريقه يهدف لتقديم مواجهة قوية أمام بيراميدز والعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة، مشددا على أن التوقف الدولي الأخير أثر بالسلب على مستوى اللاعبين؛ لأنه رغم خوض الوديات، إلا أن اللقاءات الرسمية هي التي تساعد اللاعبين على الوصول لأفضل مستوى، ولكنه استعد جيدا لبدء مشوار الكونفيدرالية.

وأشار إلى أن فريقه دعم صفوفه خلال التوقف بعدد من اللاعبين والعناصر المهمة في الفترة الأخيرة، وسيكون لهم دور مؤثر في المرحلة المقبلة، وسيكونون على قدر المسئولية، والبداية الصعبة أمام بيراميدز.

وشدد على أن هدفه من مباراة بيراميدز هو العودة بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس الذي يلعب على أرضه ويلعب على الفوز في القاهرة، وبيراميدز لديه إمكانيات فنية رائعة وفريقه مستعد جيدا، لافتا إلى أن لديه بعض الغيابات كذلك مثل بيراميدز، ولكنه يضم العناصر التي يمكنها تعويض تلك الغيابات في المواجهات المقبلة.