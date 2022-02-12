عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفطرت سبعة أيام من رمضان لعذر ولم أقض فما العمل؟.. مستشار المفتي يجيب

حكم من أفطر أيام
حكم من أفطر أيام من رمضان

كنت أفطر مدة سبعة أيام في عدد من شهور رمضان لعدة سنوات ؛ وذلك بسبب الدورة الشهرية وإلى الآن لم أقضِ هذه الأيام ، فماذا أفعل؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.

أفطرت سبعة أيام من رمضان لعذر ولم أقض فما العمل؟ 

وقال عاشور في إجابته السائلة : اتفق الفقهاء على مطالبة المرأة الحائض بقضاء ما أفطرته أثناء حيضها في غير أيام رمضان ، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحيض : " كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ".

وتابع : ذهب الفقهاء إلى أن قضاء رمضان لا يجب على الفور بعد انتهاء رمضان مباشرة ، بل يجب وجوبًا مُوَسَّعًا على التراخي ، لكنهم اختلفوا في حد التراخي فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد أن يقع هذا القضاء على مدار العام وقبل دخول شهر رمضان التالي ، وإلا وجبت عليها الفدية مع القضاء .

متى 1 رمضان 2022 ؟.. اعرف موعده باليوم والساعة والدقيقة

هل يجوز الجمع بين نية صيام قضاء رمضان وهبة الثواب للمتوفى ؟

كما ذهب الحنفية وبعض أهل الاجتهاد من الفقهاء إلى إطلاق حد التراخي مدى العمر ، فالمرأة تقضي ما فاتها من غير تقيد بدخول شهر رمضان التالي ، ولا إثم عليها حينئذ ولا فدية ؛ بل عليها القضاء فقط لعموم قول الله تعالى : {فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184].

وشدد على أنه ينبغي على المرأة أن تسارع في قضاء ما فاتها من أيام في شهور رمضان المتتالية بسبب حيضها ، ولها قضاء ما فاتها عن السنوات السابقة بحسب استطاعتها ، ولها أن تصومها متفرقة أو متتابعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان : " إِنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ " ، ولا فدية عليها في ذلك على مذهب الحنفية وهو المختار في الفتوى .

 

رمضان دقيقة فقهية المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية المرأة الحائض قضاء رمضان فدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

الجزيري في الهجوم.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء بترو أتلتيكو

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

الله يجازي اللي كان السبب.. تعليق صادم من شوبير عقب تتويج الأهلي

زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب شرم الشيخ ولا إصابات

أنا حر بعد 6 أشهر.. أبو جبل يثير الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

انفجار كهربائي يهوي بـ عشرات الطيور صعقًا في أرض قرية بريطانية| شاهد

اعتزل اللعب دوليًا.. 3 مشاهد حزينة لا تنسى في مسيرة عبدالله السعيد

موسيماني: سنقاتل للفوز ببطولة أفريقيا والعودة لكأس العالم العام المقبل

غواصة أمريكية تخترق المياه الإقليمية لروسيا.. وموسكو ترد بـ"أساليب خاصة"

أرقام تاريخية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية عقب التتويج بالبرونزية

الكونفيدرالية.. أهلي طرابلس: بيراميدز مرشح للتتويج بالبطولة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

لإنهاء الجدل.. تصريحات مفتي الجمهورية عن مدعي النبوة وضرب المرأة

المعاناة فوق احتمالي.. آخر كلمات طبيب نساء شهير بالجيرة قبل انتحاره.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ