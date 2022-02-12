فخورون بلاعبيه| أمين "مستقبل وطن" يهنئ الأهلي بـ برونزية كأس العالم للأندية

هنأ المهندس اشرف رشاد الشريف، الأمين العالم لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، النادي الأهلي، بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وجاء نص التهنئة كالآتي:

أتوجه بخالص التهنئة والتحية والتقدير للنادي الأهلي وجمهوره العظيم، على رفع اسم مصر عاليًا والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

فخورون بما قدمه لاعبو النادي الأهلي، وما صنعوه من بطولة تاريخية - رغم كل الظروف والمحن - وبما قدموه من أداء فني راقي ومحترم، وروح وعزيمة قتالية تتحدى الصعاب، بطولة جديدة وانجاز تاريخي جديد يضاف لسلسة إنجازات الرياضة المصرية العريقة، ويليق بتاريخ النادي الأهلي.. ونتمنى للرياضة المصرية مزيدًا من الإنجازات.