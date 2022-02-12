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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية: حققنا الفوز على الهلال بأداء قوي.. وهدفنا إسعاد الجماهير دائمًا

صدى البلد

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة، وتحقيق المركز الثالث في بطولة العالم للأندية.

وقال السولية إن الأهم أن المكسب تحقق مع الأداء لإسعاد الجماهير، وهذا ما ظهر اليوم في مباراة الهلال، مؤكدًا أن الفوز جاء بعد تركيز كبير من جميع اللاعبين أثناء المباراة.

وأشار إلى أن الكل كان يأمل في الذهاب بعيدًا في البطولة، ولكن الظروف التي حدثت جعلت الفريق ينافس على المركز الثالث، وهذا أمر جيد لإسعاد الجماهير.

وتطرق السولية إلى الحديث عن مشوار الأهلي في المونديال، مشيرًا إلى أن الأهلي خاض مباريات قوية خلال بطولة كأس العالم للأندية، حيث فاز على مونتيري بطل المكسيك والخسارة غير المتوقعة أمام بالميراس واليوم يحقق الفوز على الهلال.

وأكمل السولية قائلًا: «المدير الفني عقد العديد من الجلسات مع اللاعبين قبل المباراة، وطالب الجميع بضرورة تحقيق الفوز على الهلال للعودة إلى القاهرة مرفوعي الرأس وإسعاد الجماهير».

وشدد السولية على أن جميع اللاعبين ظهروا بشكل جيد، مضيفًا أنه يتمنى العودة مجددًا للبطولة العام القادم وتحقيق المركز الأول.

 

عمرو السولية النادي الأهلي الهلال السعودي بطولة العالم للأندية مباراة الهلال

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