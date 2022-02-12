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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: سنقاتل للفوز ببطولة أفريقيا والعودة لكأس العالم العام المقبل

موسيماني
موسيماني

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات.

وقال موسيماني عقب المباراة: «قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية ووصلنا إلى التتويج بالبرونزية».

وأضاف: «جماهير الأهلي عظيمة وتستحق أن تحصل على البطولات والألقاب وفخور جدا بهذا الجمهور. وبالتأكيد سوف نعمل دائمًا على إسعادهم بالبطولات».

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وأضاف موسيماني أن الأهلي لديه مهمة جديدة في دوري أبطال إفريقيا التي سيقاتل من أجل الفوز بها والعودة مجددًا إلى كأس العالم للأندية في العام المقبل للعب على مركز أفضل وميدالية أكبر.

وأكمل: «لدينا غيابات لفترات طويلة مثل أكرم توفيق وعمار حمدي، ولدينا مصابون مثل محمد الشناوي وبيرسي تاو، ولكن لن ندخر جهدًا في السعي نحو الفوز باللقب».

وشدد موسيماني على أن كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والوصول إليها إنجاز في حد ذاته، مشيرًا إلى أن فرقًا كبيرة مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي لم تتواجد بها لعامين على التوالي.

بيتسو موسيماني بالنادي الأهلي الهلال السعودي بطولة كاس العالم للاندية الامارات

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موسيماني: سنقاتل للفوز ببطولة أفريقيا والعودة لكأس العالم العام المقبل

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