سعد سمير يهنئ الأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

وجه سعد سمير نجم فريق فيوتشر رسالة تهنئة للأهلي عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية .

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" كبير يا أهلي مبروك تالت العالم للمرة الثانية على التوالي انجاز جديد يضاف لأعظم نادي رغم كل الظروف الصعبة"

حصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وهنأ احمد شوبير النادي الأهلي وكتب في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏‏نتيجة تاريخية واداء تاريخي مبروك يا ابطال البرونزيه 👏🏻🦅"



بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.



سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلي عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح في إسقاط الهلال برباعية نظيفة.