معلول: الإصرار والعزيمة وراء الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

عبر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة اليوم السبت.

وأكد معلول أن الأهلي استعد جيدًا للمباراة، وقام بدراسة الهلال بشكل دقيق، وهو ما أسهم في الظهور بشكل مميز وتقديم مباراة كبيرة من حيث الأداء والنتيجة.

وأوضح معلول أن الإصرار والعزيمة كانا سلاح الأهلي للفوز بالبرونزية، في ظل الظروف التي عانى منها والغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق.

وأضاف أن جماهير الأهلي تستحق الفوز بالميدالية البرونزية، لافتًا إلى أن الفريق سوف يواصل بذل كل ما لديه من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات.