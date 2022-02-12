عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معلول: الإصرار والعزيمة وراء الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

معلول
معلول

عبر علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة اليوم السبت.

وأكد معلول أن الأهلي استعد جيدًا للمباراة، وقام بدراسة الهلال بشكل دقيق، وهو ما أسهم في الظهور بشكل مميز وتقديم مباراة كبيرة من حيث الأداء والنتيجة.

وأوضح معلول أن الإصرار والعزيمة كانا سلاح الأهلي للفوز بالبرونزية، في ظل الظروف التي عانى منها والغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق.

وأضاف أن جماهير الأهلي تستحق الفوز بالميدالية البرونزية، لافتًا إلى أن الفريق سوف يواصل بذل كل ما لديه من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات.

علي معلول النادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية الهلال السعودي الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

الجزيري في الهجوم.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء بترو أتلتيكو

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب شرم الشيخ ولا إصابات

الله يجازي اللي كان السبب.. تعليق صادم من شوبير عقب تتويج الأهلي

أنا حر بعد 6 أشهر.. أبو جبل يثير الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

انفجار كهربائي يهوي بـ عشرات الطيور صعقًا في أرض قرية بريطانية| شاهد

اعتزل اللعب دوليًا.. 3 مشاهد حزينة لا تنسى في مسيرة عبدالله السعيد

موسيماني: سنقاتل للفوز ببطولة أفريقيا والعودة لكأس العالم العام المقبل

غواصة أمريكية تخترق المياه الإقليمية لروسيا.. وموسكو ترد بـ"أساليب خاصة"

أرقام تاريخية لـ الأهلي في كأس العالم للأندية عقب التتويج بالبرونزية

الكونفيدرالية.. أهلي طرابلس: بيراميدز مرشح للتتويج بالبطولة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

لإنهاء الجدل.. تصريحات مفتي الجمهورية عن مدعي النبوة وضرب المرأة

المعاناة فوق احتمالي.. آخر كلمات طبيب نساء شهير بالجيرة قبل انتحاره.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ