رئيس إفريقية النواب يكشف أهمية إقامة منطقة لوجيستية مصرية في جيبوتي

قال شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن إنشاء منطقة لوجسيتية مصرية في جيبوتي يأتي في إطار كون جيبوتي لديها موقع جيوسياسي مهم جدا، ولا يقل عن الموقع الجيواقتصادي خصوصًا وأن جيبوتي تعتبر المنفذ لإثيوبيا باعتبارها دولة حبيسة.



وأضاف الجبلي خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، أن المنطقة اللوجستية ستساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإثيوبيا لأنه أجلا أم عاجلا سيتم حل موضوع سد النهضة، مشيدا باختيار جيبوتي لعمل المنطقة اللوجستية بها، معقبًا: "مفيش مكان أحسن من ده".



وأوضح أن مصر استطاعت أن تستعيد علاقتها مع دول إفريقيا وهناك تقدير لدور مصر والتعاون معها في جميع المجالات سواء الأمنية أو الاقتصادية، كما أن هناك رغبة من رجال الأعمال المصريين للاستثمار في إفريقيا.

وأشار إلى أن هناك توجه كبير من رجال الأعمال المصري والحكومة للاستثمار في إفريقيا، خصوصًا وأن هناك هدف لدى مصر هو زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه وإفريقيا تعتبر سوق واعد، متابعا: "السياسة المصرية متجة بقوة إلى إفريقيا، والخطوة الثانية هي الاقتصاد بزيادة الصادرات إلى إفريقيا".