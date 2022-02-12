رئيس بيراميدز يحضر نهائي كأس العالم بدعوة من فيفا ويهنيء الأهلي بالبرونزية

حضر، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، مباراة نهائي مونديال الأندية بالإمارات، والتي تجمع بين فريقي تشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وتلقى رئيس نادي بيراميدز دعوة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، لحضور المباراة النهائية من مقصورة ملعب المباراة، وقرر المهندس ممدوح عيد تلبية الدعوة وحضور اللقاء.

وفور نهاية لقاء المركز الثالث، توجه الرئيس التنفيذي لبيراميدز بالتهنئة لمجلس الأهلي وجماهيره بعد تحقيق الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في إنجاز يضاف للكرة المصرية والنادي الأهلي بطل أفريقيا.

يذكر أن رئيس نادي بيراميدز حضر نهائي كأس الأمم الأفريقية مؤخرا في الكاميرون بدعوة تلقاها من الجنوب أفريقي موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.