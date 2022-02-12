غدا.. انطلاق النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية الرئيس السيسى

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية والأمم المتحده والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارا من غد /الأحد/، ولمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان (معًا لتعافي مستدام)؛ للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

ويفتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أعمال الأسبوع، بالاضافة إلى إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامه 2030.

وجاء في بيان صحفى للجامعة العربية اليوم /السبت/، أن جلسات اليوم الأول ستشهد عروضا موجزة حول تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، كما ستناقش جلسات اليوم الثاني عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية.

وستركز جلسات اليوم الثالث على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي، كما سيجرى إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع.

يأتي إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة؛ تتويجا لجهد وشراكة من ممثلي وزارات من العديد من الدول العربية، ومؤسسات عربية وأقليمية ودولية، وشراكة من مؤسسات العطاء الأجتماعي و المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات البحثية والأكاديمية لتشكل المبادرة الرابعة من نوعها دوليا ولتغطي المنطقة العربية تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

