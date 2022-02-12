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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها

الرئيس اللبناني يؤكد
الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها

أعلنت الرئاسة اللبنانية تمسك الرئيس اللبناني ميشال عون بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر 15 مايو المقبل.

وجاء في بيان لمكتب رئاسة الجمهورية عبر تويتر "منعاً لأي التباس، فإن الرئيس عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 مايو المقبل. سيدرس مجلس الوزراء تذليل الصعوبات المالية في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل".

وكان البرلمان اللبناني صوت في 19 أكتوبر الماضي، لإجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل.

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لكن الرئيس اللبناني ميشال عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، إذ كان من المتوقع في بادئ الأمر إجراء الانتخابات في مايو.

ويوم أمس الجمعة، دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، إلى "إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 مايو 2022".

وقالت في بيان بعد اجتماع "لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان"، إن "الانتخابات هي، أولا وقبل كل شيء، حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية على السلطات اللبنانية الوفاء بها".

وشددت على "الإسراع في الأعمال التحضيرية، ولا سيما كانت الانتخابات باتت على بعد 3 أشهر فقط، احتراما للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة".

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