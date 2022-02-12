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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدرب برشلونة: نحتاج إلى الفوز في مباراتين أو ثلاثة لزيادة الثقة

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

قال المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، تشافي هيرنانديز، إن فريقه بدأ يتحسن، ويحتاج إلى مباراتين أو ثلاثة لزيادة الثقة.


وأضاف تشافي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام إسبانيول، اليوم السبت: "لقد تحسنّا الآن، ونعيش لحظة جيدة ونريد تعزيز هذه اللحظة، أمام منافس قوي وصعب، يسعى للانتقام بعد مباراة الدور الأول".


وتابع : "نحتاج الآن للفوز في مباراتين أو ثلاثة لزيادة الثقة، لكننا نعمل بشكل جيد للغاية، وأمضينا الأسبوع الماضي بأكمله تحضيرًا لهذه المباراة".


وعن حالة إيريك جارسيا، قال: "سيكون متواجد غدًا في القائمة، ومن المفترض أن يلحق به ممفيس ديباي قريبًا".


واختتم: "سنسعى للتعلم من أخطاء السابق، وسنحاول تطبيق أسلوبنا دائمًا على الخصم، وغدًا اختبار مهم للغاية لنا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد".


ويلتقي برشلونة مع إسبانيول مساء غد الأحد، على ملعب "كورنيلا البرات"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.


وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التدريبات الجماعية، أمس الجمعة، لبرشلونة شهدت عودة المدافع الإسباني إريك جارسيا بعد تعافيه من الإصابة.

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