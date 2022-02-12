أوباما يقلص الفارق للزمالك ويسجل هدف أول في مرمى بترو اتليتكو

سجل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في مرمى منافسه بترو اتليتكو الكاميروني، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

صنع شيكابالا هدف الزمالك الأول من تمريرة ساحرة ليوسف اوباما الذي سجل الهدف من تسديدة رائعة لم يتمكن الحارس ان يصنع امامها شئ.

تفاصيل المباراة..

بدأ اللقاء بضربة بداية بأقدام الزمالك، وحاول اللاعبون تكوين هجمة على مرمى الخصم ولكن دفاع بترو اتليتكو كان سد منيع.

وتبادل الفريقان الكرة بدون خطورة على مرمى أحدهم حتى الدقيقة ٧ من عمر المباراة، توغل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بين دفاع بترو وحصل على خطأ من مكان خطير على مرمى الفريق الانجولي.

ومرر أحمد سيد زيزو الكرة لتشكل خطورة على مرمى بترو اتليتكو من رأسية ضعيفة حاول أن يضعها محمد عبد الغني في مرمى الفريق الكاميروني ولكن مرت بسلام.

ومرر إمام عاشور كرة من خلف المدافعين كاد أن ينفرد بها سيف الدين الجزيري ولكن خرج حارس بتروو اتليتكو وأبعد الكرة عن منطقة جزاءه.

وفي الدقيقة 23 استغل جيرادي لاعب بترو اتليتكو غفلة دفاعية من لاعبي الزمالك، وانطلق بسرعة فائقة ومرر كرة لجليسون مهاجم الفريق الانجولي وسدد اول هدف في مرمى الزمالك.

وحاول الزمالك الرد في نفس الدقيقة، وصنع هجمة رائعة وصل بها لمرمى بترو اتليتكو وسدد خلالها محمود حمدي الونش رأسية ارتطمت بالعارضة وضاع على الزمالك هدف التعادل.

وفي الدقيقة 36 سجل فينتو لاعب بترو اتليتكو الهدف الثاني عن طريق متابعة داخل منطقة الجزاء.

وتحمي العارضة فريق بترو اتليتكو مرة أخرى في الدقيقة 43 من عمر المباراة، من صاروخية زيزو الدي سددها من خارج منطقة الجزاء.

أهدر أوباما وبن شرقي لاعبا الزمالك فرصتين مؤكدتين في بداية شوط المباراة الثاني، ولم يتمكن لاعبي الزمالك من مباغتة بترو اتليتكو وتسجيل هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 54 سدد بن شرقي كرة رائعة من فوق حارس مرمى بترو اتليتكَو أنقذها الحارس ببراعة شديدة حرم الزمالك من تسجيل الهدف الاول.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : ويلتون جوميز

خط الدفاع : فيتكورناناكي فيدينهو – بيدرو بينتو – جواكيم ماركو كينتو

خط الوسط : إيدي ماركوس – ويليام داسيلفا سواريز – بيدرو ميجيل - اوجستو دي جيسوس

خط الهجوم : جيلسون موريرا – تياجو ليال أزولو – جارديرل لوبيز

جاء التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط : إمام عاشور – ماجد هاني – محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

