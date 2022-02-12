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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

12 ألف وافد.. المتحف القومي للحضارة يحطم الرقم القياسي في عدد الزائرين

المتحف القومى للحضارة
المتحف القومى للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، خلال يومي الجمعة والسبت، أكبر عدد لزائريه منذ افتتاحه في إبريل الماضي.

 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المتحف شهد خلال اليومين الماضيين تدفق الزائرين بشكل ملحوظ حيث بلغ عددهم قرابة ١٢ ألف زائر، من جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى السائحين العرب والأجانب، مما يؤكد على شغف مختلف أنواع الجمهور بما يتضمنه المتحف من قطع أثرية فريدة، ويشير في الوقت ذاته إلى وعي الجمهور المصري بحضارة بلادهم العريقة وآثار اجدادهم، وهو ما يحقق هدف المتحف كمؤسسة تعليمية وثقافية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أصبح قبلة للزائرين منذ افتتاحه في إبريل الماضي واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير لمكان عرضها الدائم بالقاعة المخصصة لها بالمتحف.

وزارة السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط الدكتور أحمد غنيم السائحين

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