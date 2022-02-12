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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تتنازل عن شموخها.. معلق إماراتى يتغزل في مصر: لا ننسى أفضالها علينا

عامر عبد الله
عامر عبد الله

هنأ المعلق الإماراتي عامر عبدالله، النادي الأهلي بعد الفوز بالميدالية البرونزية في  بطولة كأس العالم للأندية، بعد تحقيق الفوز على نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة.

 

وقال عامر عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حديثي عن مصر اليوم من القلب".

 

وأضاف عامر عبدالله: "الشعب المصرى طيب ونقي ومحب للجميع والكلمة الطيبة تفرق معاه بشكل كبير، وتلقيت مكالمات كثيرة اليوم من المصريين".

 

وتابع عامر عبد الله: "مصر عظيمة وشعبها عظيم، لا ننسى أفضال مصر علينا ولا ننسى وقفة مصر معنا في الكثير من المواقف".

 

وأكمل عامر عبد الله: "طالما مصر بخير إحنا بخير ومصر شيء جميل في حياتنا كـ عرب، مصر دولة لا تتنازل عن شموخها ومصر بلد عظيم ذكر في القرأن الكريم".
 

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