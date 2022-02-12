الأردن.. عودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي في 20 فبراير

أكد وزير التربية والتعليم الأردني وجيه عويس، السبت، عودة الطلبة إلى المدارس للتعليم الوجاهي في الـ20 من فبراير الحالي، بداية الفصل الدراسي الثاني، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يوميا في الأردن.

وأوضح عويس وفق "المملكة": "مازلنا على الوعد في 20 شباط بدء التعليم الوجاهي للفصل الثاني. لا يوجد أي تغيير على هذا القرار على الإطلاق".

وكانت أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 21 وفاة و14048 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13477 وفاة و1450810 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 26.86 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 193672 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 176 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 180 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1155 حالة.