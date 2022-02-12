الأهلي يشكر معلق مباراة الهلال : كلماته تزيدنا حبًا في الإمارات ..فيديو

هنأ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي بعد حصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، بالفوز على نادي الهلال السعودي برباعية نظيفة.

ووجه شلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، الشكر لـ المعلق الإماراتي عامر عبدالله على مشاعره الطيبة تجاه مصر .

وقال سعد شلبي:" الإمارات امتداد لـ مصر، ونشكر المعلق الإماراتي ونحييه على كلماته الكريمة الطيبة عن مصر وتلك الكلمات تزيدنا حبا في الإمارات".

وأضاف سعد شلبي:" الشعب الإماراتي والمصري شعب واحد والإمارات جزء من الأمن القومي المصري، مصر تفتح ذراعيها لكل شعوب الدول العربية".

