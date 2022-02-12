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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن المستكاوي: الأهلي قدم أروع أداء.. وأحيي المعلق الإماراتي|فيديو

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

وجه الناقد الرياضي حسن المستكاوي، التحية والتقدير لـ المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله على كلماته الطيبة في مصر أثناء التعليق على مباراة الأهلي والهلال السعودي بكأس العالم للأندية.


وأضاف حسن  المستكاوي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" حب حقيقي وعميق لـ مصر من المعلق الإماراتي عامر عبد الله ".


وتابع حسن المستكاوي :" النادي الأهلي قدم شوط اول من اروع وافضل ما قدمه النادي الأهلي منذ سنوات “، مضيفا: ”النادي الاهلي يواجه فريقا قويا جدا في آسيا ".


واكمل حسن المستكاوي :" آداء النادي الأهلي الرائع كان أحد أسباب حديث المعلق الإماراتي  المتميز عن مصر ".
 

حسن المستكاوي الأهلى كأس العالم أحمد موسى اخبار التوك شو

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