جونسون يتلقى أسئلة الشرطة عن حفلات مكتب رئاسة الوزراء.. هل يقترب من حجب الثقة؟

قال فؤاد عبد الرازق الكاتب الصحفي، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تلقى طلب إفادة من قبل سكوتلنديارد بشأن الحفلات المزعومة في داونينج ستريت.

وأضاف الكاتب الصحفي، في خضم حديثه لقناة "الغد"، أن تقرير الشرطة يوضح ما جاء من اتهامات لرئيس الوزراء البريطاني، لافتا إلى أنه سيتم النظر إلى المشتبه بهم أو الشهود بشأن ما أثير عن مخالفة إجراءات كورونا.

وأشار أن التقرير سيفتح العديد من الأبواب على رئيس الوزراء البريطاني، في قيادته للحكومة، مع اتخاذ الإجراءات التي قد تظهر الفترات المقبلة، خلال ما تسفر عن التحقيقات في التقرير الخاص بالشرطة.

كما أكد الكاتب الصحفي، أن الأمر متعلق بما يسفر عنه تقرير الشرطة، والشهود والمشتبه بهم، موضحا أن هناك اتهامات دامغة لرئيس الوزراء بمخالفة إجراءات وقيود كورونا وإقامة الحفلات في داونينج ستريت.

ذكرت صحيفة الجارديان بأن جونسون رئيس الوزراء البريطاني تلقى طلب إفادة من قبل سكوتلنديارد بشأن الحفلات المزعومة في داونينج ستريت في خطوة قد تثير مخاوف جديدة بين أعضاء حزب المحافظين بشأن قيادته.