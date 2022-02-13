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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النرويج أول دولة أوروبية ترفع الإغلاق الكامل عن قيود كورونا.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن أول دولة أوروبية تتخلص من قيود جائحة كورونا ، وهي دولة " النرويج " ، وذلك خلال تصريحات لرئيس الوزراء النرويجي ، خلال مؤتمر صحفي ،  أعلن فيه عن رفع جميع إجراءات الإغلاق .

وأفاد التقرير ، أن قرار رفع قيود جائحة كورونا جاء فيه استبعاد أن تشكل الإصابات اليومية المرتفعة ،  عبئا على النظام الصحي . 

وبرر هذه الخطوة بأن النرويجيين محميون جيدا باللقاحات ضد جائحة كوفيد-19 وظلت نسبة المواطنين الذين ينتهي بهم الأمر في المستشفى منخفضة على الرغم من انتشار متحور "أوميكرون".

واعتبارا من أمس السبت، لم يعد يطلب من النرويجيين ارتداء أغطية الوجه في الأماكن المزدحمة وتم إلغاء قاعدة التباعد مترا واحدا بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع متطلبات العزل الذاتي واستبدالها بالتوصية بأن يظل البالغون المصابون في المنزل لمدة أربعة أيام.

ودخلت النرويج خلال وفي ديسمبرفي إغلاق جزئي للحد من انتشار متحور "أوميكرون".

كورونا جائحة كورونا توك شو دولة النرويج

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