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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: الدولة تكشر عن أنيابها تجاه المتعدين على الأراضي الزراعية |فيديو

صدى البلد

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن أجهزة الدولة باتت تكثف وتكشر عن أنيابها في إطار مكافحة التعدي على الاراضي الزراعي وأن الدولة حذرت كثيرا من مغبة الاستمرار في هذا   الامر الخطير".

مشددة خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن الدولة الان بصدد صياغة قانون يجعل من التعدي على الاراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف إضافة   لحرمان المتعدي من كافة أشكال دعم الدولة.

وبينت "الحديدي" أن الرقعة الزراعية المصرية رقعة محدودة والدولة تنفق الملايين  والمليارات لزيادة هذه الرقعة قائلة"مليارات من الجنيهات تنفق لزيادة الرقعة الزراعية كان ممكن الدولة تصرف هذه الاموال في حاجات تانية لكن الدولة مصرة على زيادة الرقعة الزراعية ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من أغذية كثير".

وواصلت: " الدولة تعمل على تحقيق الاكتفاء  الذاتي في كثير من السلع الضاغطة على الميزان التجاري كون مصر تستورد جزءا كبيرا من هذه السلع وده مهم عشان مانفضلش متعرضين لموجات التضخم العالمية والمواد الغذائي".

أتمت: الدولة تزيد الرقعة الزراعية وآخرون يحاولون التعدي وبالتالي لابد من وقفة".

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