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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الابراج وحظك اليوم الاحد 13/2/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 13/2/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا. 

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 9-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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توقعات الأبراج و حظك اليوم الثلاثاء 8/2/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

#الحمل


مهنياً: يجبرك الوضع المهني والعائلي الذي أنت فيه على التروي واعتماد الدبلوماسية بغية التخلص من المتاعب مع بعض الزملاء.

عاطفياً: تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة.
صحياً: أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام وأولئك الذين يسعون إلى انقاص وزنهم، ينجحون بشكل مؤكد.

#الثور


مهنياً: تتعلم جديداً وتتلقى أخباراً مهمة تشوقك جداً، تكون الحظوظ أقوى، وتهدأ الأحوال بعض الوقت وتبقى الظروف ملائمة.
عاطفياً: عليك أن تتفهم يا عزيزي مخاوف الشريك في الآونة الأخيرة، فهو أكثر اطلاعاً على الوضع العائلي ويدرك أبعاد الخطأ.
صحياً: يستحسن أن تخفف كثيراً من تناول المشروبات الغازية والروحية والإكثار من شرب المياه.

#الجوزاء


مهنياً: تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، وتستعيد نشاطك المعهود وقابليتك على العمل.
عاطفياً: يسعدك الشريك بأفكاره البنّاءة، ويساعدك لتتجاوز المشاكل التي تخشى تأثيرها في العلاقة.
صحياً: تتلقى العلاج الضروري اليوم، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مضاعفات صحية خطرة.

#السرطان 


مهنياً: تستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك.
عاطفياً: حاول أن تتقرب أكثر من الشريك اليوم وامنحه المزيد من الحنان والعطف وتفهم وضعه المحرج.
صحياً: كثرة السعال ليلاً ربما يكون سببه علة ما في الرئتين، اتصل بطبيبك ليحدّد لك موعداً يعاينك فيه.

#الاسد 


مهنياً: حاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ هلى هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك. 
عاطفياً: حاول أن توضّح وجهة نظرك للشريك وأن تقنعه بما تراه مناسباً لكما في المستقبل، لأنّ الغيرة بدأت تطرق بابه بقوة.
صحياً: زيارة بعض المتاجر التجارية الكبرى برفقة العائلة أو الاصدقاء تنعكس إيجاباً على نفسيتك.

#العذراء 

 

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مغامرات وأسفار وتحركات ورغبة في التنقل والقيام بأمر جديد يلفت الأنظار.
عاطفياً: تصطدم ببعض العراقيل التي تجعلك محبطاً، لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة فكن مستعداً.
صحياً: قد تصاب بمرض يسبب لك بعض المضاعفات، لكن براعة طبيبك تضع حداً له.

#الميزان

 

مهنياً: تتاح لك فرص جيدة في المجال المهني لإجراء تغيير أو للحصول على جواب كنت تنتظره وتعلق عليه الآمال.
عاطفياً: تعير الحبيب كل أهمية تُذكر، وتتحاشى الخلاف كليًّا ولا سيّما اذا كان الحبيب يعاني أزمة ما.
صحياً: إذا أردت الحصول على جسم رشيق، انتبه إلى طعامك ومارس الرياضة بانتظام.

#العقرب

 

مهنياً: يعدك هذا اليوم بنشاط مهني مثمر، لا تُهمل عملك ولا تتكاسل ولا تتردد في الإقدام على خطوات جريئة. 
عاطفياً: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية.
صحياً: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

#القوس


مهنياً: يدعوك الوضع المهني الدقيق الذي تمر به إلى ضبط انفعالاتك والانتباه إلى تصرفاتك، قد تكون بانتظارك تحديات.
عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.
صحياً: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة ، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبراً على زيارة أندية الرياضة.

#الجدي


مهنياً: يثير أحد القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بعض الاحتكاكات، فيُطلَب منك التمهل والتحلي بالصبر والابتعاد عن الهموم.
عاطفياً: عليك أن تمنح الشريك مزيداً من الوقت والاهتمام، فهو يشعر بأنه مهمّش على نحو كبير. 
صحياً: تمر اليوم بوضع صحي صعب بعض الشيء، لكن الأمور سرعان ما تعود إلى طبيعتها.

#الدلو 


مهنياً: يجعلك نجاح أحد مشاريعك المتعددة متحمساً للعمل أكثر فأكثر، وتنكبّ على إصلاح الخلل في المعاملات والمسائل المالية المعقدة. 
عاطفياً: التفاهم مع الشريك هو أقصر السبل للوصول إلى علاقة سليمة بعيداً عن الشوائب والمطبات.
صحياً: تثير أعصابك بعض التطورات وتعبّر عن نفسك بغضب كبير، لكن سرعان ما تهدأ.

#الحوت


مهنياً: وجود القمر في برج السرطان في موقع يتجانس معك يتفاهم معك يساعدكك على الحوار والتقدم ويعطيك نتائج مهمة وافكار نشيطة لتتعامل مع الامور بوضوح.
عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية محتملة مع الشريك أو تلتقي شخصاً مميزاً يقلب حياتك رأساً على عقب.
صحياً: بإمكانك التوصل إلى ما ترغب به على الصعيد الصحي شرط التمتع بإرادة صلبة.

السرطان برج السرطان حظك اليوم مهنيا وعاطفيا وصحيا المشروبات الغازية الأبراج

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