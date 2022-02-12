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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق قنديل: لاعبو الفريق كانوا رجالة وأخدوا الأمر بجدية من بداية المباراة

صدى البلد

قال  طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن   الأهلي حصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي وسوف يتسلمون الميداليات.


وأوضح أن المباراة   شهدت تشجيعاً كبيراً من الجماهير  وكان الاستاد ممتليء  عن بكره أبيه قائلاً : " الجماهير  كانت مالية الإستاد في مباراة الأهلي، والجماهير الإماراتية كانوا بيشجعوا الأهلي   وقدموا كل الدعم وكرم الضيافة  وكنا واثقين في لاعبيتنا لأنهم رجالة وعايزين يعملوا حاجة.


وحول ماذا كانوا  قد توقعوا هذه النتيجة قال: "كنا مطمئنين  وواثقين  في لاعبي النادي الأهلي ويبقى التوفيق من تدبير ربنا سبحانه وتعالى  وهما كانوا رجالة وده  كان واضح في جديتهم من بداية المباراة ".


متنمياً    في  مداخلة   هاتفية      خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONأن يكون هناك  بطولة كأس العالم للأندية  القادمة  العام القادم  حتى نحقق المركز الاول  "
 وذكر قنديل أنهم ساورهم القلق   بسبب قرب المسافات بين المباريات  قائلاً : " كنا قلقين من مسألة قرب مباريات كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية ولكن دائمًا نضع مصر أولا. وكنا قلقانين من غياب الدوليين    لكن مجلس إدارة الأهلي قرر أن تكون مصر في المركز الأول ".


ورداً على  سؤال الإعلامية لميس الحديدي :هل أرسلتوا للفيفا للاعتراض على نظام كأس العالم للأندية؟ ليرد: من زهور أبدينا الاعتراض على فكرة التعارض وهناك  ملف كامل يدرسه الأهلي بقيادة  كابتن محمود   الخطيب   لأن لديه اعتراضات كثيرة.

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