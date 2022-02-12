السعودية تحدد مراحل إصدار جواز السفر الإلكتروني

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، مراحل إصدار جواز السفر الإلكتروني، وحددت ثلاث مراحل لإصداره.

وقالت الجوازات السعودية إنه في المرحلة الأولى يتم إصدار الجواز الإلكتروني في ثلاث مناطق إدارية وهي (مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية).

وفيما يخص المرحلة الثانية، قالت المديرية العامة للجوازات السعودية يتم إصدار جواز السفر الإلكتروني في جميع إدارات جوازات المناطق بالمملكة.

وأوضحت السعودية في المرحلة الثالثة، يتم إصدار الجواز الإلكتروني عن طريق منصة أبشر.

وأشارت الهيئة إلى أنه في المرحلة الأولى والثانية يتم إصدار عدد محدود من الجوازات، حسب أولوية المواعيد.