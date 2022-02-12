عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمد لبيب : فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية مستوى عالمي للكرة المصرية

النائب محمد محمود
النائب محمد محمود لبيب

هنأ النائب محمد محمود لبيب، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي بالفوز الكبير في بطولة كأس العالم للأندية واقتناصه الميدالية البرونزية للمونديال، بعد تغلبه على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

ونوه محمود في بيان له اليوم، بالآداء الرجولي والراقي للاعبي النادي الأهلى طوال مشوار البطولة وتقديمهم عروضًا رائعة وقوية لعشرات الملايين من المصرين وعشاق النادي الأهلي.

وأكد عضو شباب البرلمان، أن الفوز ببرونزية المونديال شهادة بالتفوق الكبير والكاسح للاعبي النادي الأهلي، والذي يضع الفريق على طريق العالمية، خصوصا وأنها المرة الثالثة في تاريخ النادي العريق بعد الفوز بها في عامي 2006 و2021.

وأضاف النائب محمد لبيب، أن الفوز الكبير للأهلي في كأس العالم للأندية بالميدالية البرونزية، يأتي بعد أيام قليلة من إحراز مصر المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تغلب السنغال عليها بضربات الترجيح 4-2، وهو ما يؤكد على المستوى العالي للكرة المصرية أفريقيا وعالميا.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.

الأهلى مجلس النواب النادي الأهلي كأس العالم للاندية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

أول قرار من كارتيرون عقب تعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو بدوري الأبطال

دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يتعادل 2-2 ويقتنص نقطة ثمينة من بترو أتليتكو

سبب تراجع بيع السيارات الأوروبية بمصر.. تفاصيل

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

خاص| ننشر اعترافات متهمة بممارسة الدعارة.. وقرار عاجل من المحكمة

إصابة 13 شخصًا في انقلاب سيارة بالشرقية

ترشيحاتنا

عامر عبد الله: حب الأهلاوية لفريقهم غير طبيعي.. والأحمر يُقدم أداءً يضاهي الأندية العالمية

ثمن الواجب الوطني.. تعليق ناري من عمرو أديب على فوز الأهلي على الهلال.. فيديو

12 مدينة أمريكية كبرى حطمت الأرقام القياسية لجرائم القتل في 2021

«أيا كان دينه».. المفتي: الوطن بيت لكل من تربى في ظلاله

تتبع المصابين بالعدوى.. مرض غامض يقتل ثالث شخص من عائلة واحدة ببريطانيا

قواعد دستورية.. رابطة المستأجرين : لا نية لـ طرد أي مواطن |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة

أبطال بيت الشدة يحتفلون بانطلاق التصوير .. صور

المرأة الأكثر إثارة للجدل في السعودية .. من هي بدور البراهيم ؟

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

فيديو

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ