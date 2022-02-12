محمد لبيب : فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية مستوى عالمي للكرة المصرية

هنأ النائب محمد محمود لبيب، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي بالفوز الكبير في بطولة كأس العالم للأندية واقتناصه الميدالية البرونزية للمونديال، بعد تغلبه على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

ونوه محمود في بيان له اليوم، بالآداء الرجولي والراقي للاعبي النادي الأهلى طوال مشوار البطولة وتقديمهم عروضًا رائعة وقوية لعشرات الملايين من المصرين وعشاق النادي الأهلي.

وأكد عضو شباب البرلمان، أن الفوز ببرونزية المونديال شهادة بالتفوق الكبير والكاسح للاعبي النادي الأهلي، والذي يضع الفريق على طريق العالمية، خصوصا وأنها المرة الثالثة في تاريخ النادي العريق بعد الفوز بها في عامي 2006 و2021.

وأضاف النائب محمد لبيب، أن الفوز الكبير للأهلي في كأس العالم للأندية بالميدالية البرونزية، يأتي بعد أيام قليلة من إحراز مصر المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تغلب السنغال عليها بضربات الترجيح 4-2، وهو ما يؤكد على المستوى العالي للكرة المصرية أفريقيا وعالميا.

وحصد فريق الكرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز الكبير حصد النادى الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثالثة فى تاريخه بعدما سبق وحققها عامي 2006 و2021.