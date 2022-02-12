محلل روسي:أفلام هوليوود تؤثر على عقول الأمريكان في التعامل مع أزمة أوكرانيا

قال تيمور دويدار المحلل السياسي الروسي، إن روسيا تريد من الاتحاد الاوربي توضيحات بخصوص منظومة الامن الاوروبية.

مؤكدا أن اوكرانيا تتطلع إلى الانضمام إلى حلف الاطلسي منذ عام 2008 وهذا يعتبر خطا احمر بالنسبة لموسكو.

وأوضح دويدار، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ما تفعله روسيا على الحدود الاوكرانية هو تدريبات عسكرية تحدث سنويا، قائلا: "لم نسمع عن أي تهديد لأوكرانيا بالحرب من روسيا".

وتابع: "نظرات وسائل الاعلام الامريكية والعربية عن الأزمة في اوكرانيا غريبة واعتقد أن الامريكان متأثرين كثيرا من افلام هوليوود على عقولهم، ويحبون تغيير الاشكال وفق تفكيره، والتدخل الروسي قد يكون بغرض حماية المواطنين الروس الذين هم حاملي الهويات الروسية واوكرانيا ليست مكان استراتيجي للأمريكان لكن للروس شئ حيوي وهذا هو الفرق".