أحمد موسى: الغرب يحذر من قيام روسيا بـ عملية عسكرية في أوكرانيا |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقمار الصناعية رصدت حشودًا عسكرية روسية ضخمة على حدود أوكرانيا .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، أن دول العالم تتحدث عن اقتراب الحرب في أوكرانيا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الغرب يحذر من قيام روسيا بعملية عسكرية ضد أوكرانيا"، مضيفا: "دول كثيرة من أوروبا حذرت رعاياها في أوكرانيا وطالبتهم بالرحيل عن أوكرانيا".

وحذّر الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من "رد حاسم وسريع" إذا "غزت" روسيا الأراضي الأوكرانية، مشددًا على استعداد واشنطن لأي سيناريو، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين، وفقًا لما أفاد البيت الأبيض.



وذكر بيان بشأن الاتصال، نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: "كان الرئيس بايدن واضحًا في أنه، إذا نفّذت روسيا غزوا آخر لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا سترد بشكل حاسم وتفرض تكلفة سريعة وحادة على روسيا... إنَّ شن غزو روسي آخر على أوكرانيا قد يؤدي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق، ويُضعف موقف روسيا".

