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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا يعني إرسال واشنطن مقاتلات إف-22 للإمارات ؟

أرشيفية
أرشيفية

وصلت طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-22 رابتور إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت ، في إطار الدعم الأمريكي لحلفائها  في المنطقة العربية، وذلك بعد  الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن والتي استهدفت البلاد، والتي استطاعت أن توقفها الدفاعات الإماراتية وأن تصدها بنجاح، وفق ما ذكر موقع ياهو نيوز الأمريكي.

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وهبطت طائرات رابتورز في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي. 
وأظهرت صورة نشرها سلاح الجو الأمريكي  ست طائرات إف -22  مصطفة بالظفرة.

وجود رابتورز سيعزز دفاعات الدول الشريكة القوية بالفعل ويلقي الضوء على القوى المزعزعة للاستقرار بأن الولايات المتحدة وشركائنا ملتزمون بتمكين السلام والاستقرار في المنطقة" ، كما قال اللفتنانت جنرال جريج جيلو ، قائد القوات الجوية الأمريكية وقالت قيادة الشرق الأوسط في بيان.

ويأتي الانتشار بعد أن شن الحوثيون  ثلاث هجمات استهدفت أبوظبي الشهر الماضي ، من بينها هجوم استهدف مستودعا للوقود.
وتزامنت الهجمات مع زيارات قام بها رؤساء من كوريا الجنوبية وإسرائيل للبلد العربي.

زعمت جماعة عراقية غامضة شن هجوم بطائرة بدون طيار استهدف الإمارات في أوائل فبراير ، صدتها الدفاعات الإماراتية بنجاح.
وفي السياق، قال لفتنانت جنرال جريج جويلوت، قائد قيادة الشرق الأوسط في القوات الجوية الأمريكية في بيان، "إن وجود المقاتلات اف-٢٢رابتور يوضح للقوى المزعزعة للاستقرار أن الولايات المتحدة وشركاءنا ملتزمون بتمكين السلام والاستقرار في المنطقة".
على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية طغت على الاهتمامات الأمريكية، إلا أن إطلاق الصواريخ الذي استهدف الإمارات أثار رد فعل أمريكي كبير. 
أرسل الجيش الأمريكي المدمرة الأمريكية كول في مهمة إلى أبو ظبي.
وسبق أن أشادت واشنطن بقوة الردع الإماراتية واعتبرت أن الدعم الأمريكي ليس بديلا عن القوة الإماراتية .
وتقول صحف دولية إن الإمارات العربية المتحدة لديها جيش قوي قادر على حماية أراضيها من أي عدوان، وأن الدعم الأمريكي ماهو إلا دعم رمزي يقول بأن أمريكا لا تتخلى عن حلفائها في المنطقة.

 

ويأتي الجيش الإماراتي ضمن أقوى جيوش المنطقة العربية، وفقا للتصنيفات الدولية الأخيرة، خاصة موقع جلوبال فاير باور، المعني بوضع تصنيفات للجيوش في العالم، وتسليح الدول العربية وعلى مستوى العالم. 

 

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