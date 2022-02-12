محام: كل دول العالم تضع التبرع بالأعضاء في مستندات إثبات الشخصية

أكد الدكتور هانى سامح، المحامي صاحب دعوى إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي، أنه طلب من المحكمة إثبات خانة التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي، وقانون زراعة الأعضاء صادر من 2010 ولكن هناك عوائق تمنع تنفيذه حتى الآن.

وأشار الدكتور هانى سامح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه طالب باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زراعة الأعضاء هي الوفاة الدماغية، مضيفا: "كل دول العالم تضع التبرع بالأعضاء في مستندات إثبات الشخصية".

واستكمل: "لازم نتخلص من موروثات كثيرة مبنية على الجهل ولا دليل عليها ونبدأ نستفيد من الحداثة العلمية و نسعى للرقي والتمدن الذي يسير عليه العالم".