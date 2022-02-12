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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيتم توفير بدائل التمليك أو الإيجارات

بعد فتح ملف الإيجار القديم .. الحكومة للمستأجرين: لن يترك أحد في العراء

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال السفير  نادر  سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن ملف  "الإيجارات  القديمة " من الملفات شديدة الحساسية والشائكة في  ذات الوقت وأن جهود الحكومة في فتح هذا الملف  يعتبر سابقة لم  تقدم عليهاً أي من الحكومات  السابقة".

وكشف  سعد  في  مداخلة   هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطي رسالة مفادها أنه لن يضار أحد  .

وتابع: كل التخوفات الحالية  من قبل المستأجرين   الذي يقول أنه  لن  يتمكن من توفير  مسكن بديل في الفترة الانتقالية   وأنه سيكون مصيره مع أسرته في العراء.. ورسالتي  لهم الحكومة لن تترك  أحداً في العراء وسوف توفر المسكن البديل  خلال الفترة الانتقالية   والذي يريد  هذه الوحدات البديلة  بالتملك سيكون متاحاً    وبالايجار أيضاً متاح ليس ذلك فقط بل  أيضاً  من ضمن التسهيلات   أن يعفى  طالب الايجار   من أية مبالغ  مقدمة حتى لايثقل كاهل هذه الفئة التي   ستضطر    لمغادرة وحداتها السكنية بعد تحرير العلاقة الايجارية ".

وهل  سيتم تحديد فترة انتقالية  فيما يخص السكني والتجاري  كما تم في الاعتباري   قال السفير : " سيكون  هناك فترة انتقالية تختلف في الشق السكني  عن غير السكني  في  القانون  الذي نعمل عليه حيث سيتناول كافة أنحاء  وأنواع السكن المخصصة لأغراض السكن  وتلك المخصصة   لغير السكن ".

 مبيناً أن الاختلاف الوحيد في مشروع القانون الذي يعكف عليه هو أن الفترة الانتقالية ستختلف فيما يخص الوحدات  المؤجرة   سكنياً عن غير السكنية  حيث قد تطول في الاولى الفترة الانتقالية  بمدة عام أو عامين   وهي ليست أرقاما نهائية  قائلاً : على سبيل المثال وهي ليست أرقاما نهائية لو فرضنا أن الفترة الانتقالية للتجاري ثلاث سنوات سيكون السكني خمس سنوات حيث إن الأخير يحتاج لفترة أطول  للظروف الاجتماعية".
وشدد أن مشروع القانون الذي يعمل عليه  الآن  سيعرض فيه مدد  للفترة الانتقالية  خاضعة للنقاش وستكون  مفتوحة للحوار المجتمعي   قبل   أن يتم الاتفاق عليها ".

وحول مدة عمل اللجنة المشكلة  قال سعد : " اللجنة  ستنجز أعمالها سريعاً لكن ما سيتحاج وضع  سقف زمني له هو     الحوار المجتمعي لانه لايمكن باي  حال من الأحوال  أن يكون سقف الحوار المجتمعي مفتوحا لما لانهاية.. على مدار ثلاثين عاماً أقمنا حواراً مجتمعياً بلم يفضي لشيء والفارق الان أن مشروع القانون الذي سوف تقترحه اللجنة  هيكون حوار مجتمعي تتبناه الدولة  سينتج عنه شيء  في النهاية  يصل لقانون نهائي":
وأهاب  سعد باللجنة بعد الانتهاء من هذا المشروع أن تضع سقفاً زمنياً لهذا الحوار المجتمعي  قائلاً : " بعدها نأخذ كل الآراء ويحال  لمراحله".

مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة جادة في الانتهاء  من     هذا الأمر  لكن الحوار المجتمعي  هو   من سيحدد إمكانية الانتهاء من القانون قبل الدورة البرلمانية    الحالية أو مابعدها ".

 

 

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