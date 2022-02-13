معلمة الدقهلية: تلقيت تهديدات بالقتل من أولياء أمور لمنعي غش أبنائهم

كشفت الأستاذة وداد حمدي، معلمة الدقهلية ورئيس لجنة الامتحانات بمدرسة محمد الشقيرى بالسنبلاوين، عن تلقيها تهديدات بالقتل بسبب منعها محاولات غش الطلاب خلال سير الامتحانات، وأن زملائها حاولوا تحذيرها بسبب غضب أولياء الأمور لمنعها غش ابنائهم.

وأضافت معلمة الدقهلية وداد حمدي، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن لديها مبدأ تقاتل عليه حتى آخر يوم في عمرها ولو تعرضت لأي اعتداء خلال أداء عملها سوف تموت شهيدة، متابعة: "أنا عندي مبدأ واحنا رايحين نشتغل وبعض الاهالي يهتمون بتحصيل الدرجات وليس التعليم الجيد لأبنائهم".

واستكملت: "الأولاد يهمهم الغش ولا يهمهم المهارات اللي اكتسبوها، واللي يهمهم النجاح والمجموع، وفي ناس عندهم أمانة من المدرسين وبتشتغل بضمير، وزملائي حاولوا تحذيري بسبب غضب أولياء الأمور لمنعي غش أبنائهم وفي النهاية اشكر الوزير طارق شوقي".