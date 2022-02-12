وليد سليمان يكشف كواليس اتخاذ قرار الاعتزال وحواره مع محمود الخطيب

كشف وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري ، مؤكداً تواصله مع محمود الخطيب رئيس النادي بشأن هذا القرار.

وقال وليد سليمان عبر قناة أبو ظبي الرياضية: "تعاقدي مع الأهلي ينتهي هذا الموسم، ولم أجد فرصة وتوقيت أفضل من ذلك لإعلان الاعتزال".

وأضاف "كنا نرغب في تحقيق إنجاز أفضل من المركز الثالث ولكن لم يحالفنا الحظ، وفي حضور جمهور الأهلي بهذه الأعداد الكبيرة فضلت إعلان الاعتزال في هذا التوقيت المناسب بالنسبة لي".

وأكمل "بعد الحديث مع البعض خاصة محمود الخطيب قررت الاعتزال رغم وجود الكثير من العروض لي، ولكني لا أستطيع اللعب في مكان آخر سوى الأهلي".

وأوضح "سألت الخطيب متى أعتزل لكنه طلب مني الانتظار لما بعد مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وعندما تحدثت معه خلال البطولة أخبرني أنه يعرف أنني سأطلب منه الاعتزال، وأخبرته أن التوقيت مناسب في الوقت الحالي لإعلان الاعتزال".

وواصل "أشكر كل زملائي في الأهلي سواء من الجيل السابق أو الحالي، وأيضا كل عمال الفريق وكل فرد زاملته في النادي الأهلي".

وأفصح "عندما كنت في الجونة لعبت مباراة جيدة ضد الاتحاد السكندري وشاركت في مركز الظهير الأيسر والأهلي كان يريد تدعيم هذا المركز، وتواصل معي حسام البدري ولكن جوزيه لم يوافق على الصفقة وقتها".

وأتم تصريحاته "بعد الكثير من المحاولات للانتقال للأهلي وأنا في بتروجت ورفض الإدارة، اتفقت معهم على الانضمام لصفوف إنبي لمدة موسم ومن بعدها انتقل للنادي الأهلي".