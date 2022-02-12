عدلي القيعي: وليد سليمان أصيب بانهيار عصبي قبل انتقاله للأهلي

علق عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي على قرار وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بالاعتزال ، كاشفاً كواليس انضمام الحاوي إلى الفريق الأحمر.



وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أبو ظبي الرياضية": "وليد سليمان أصيب بانهيار عصبي بعد تلقيه وعودًا أكثر من مرة بالموافقة على الانتقال للأهلي، وفي ذلك الوقت كان يحق له فسخ عقده بسبب الأزمة الصحية".

وأضاف: "عندما أذيع نبأ إصابته تم نقله الفجر بسيارة خاصة والتقى مع وزير البترول السابق سامح فهمي وتم رحيله لإنبي بتعليمات".

وأردف: "واصلنا التفاوض حتى كلفتنا الصفقة في هذه الفترة 8 ملايين جنيه، بعد أن بدأنا بـ6 ملايين ثم قالوا إن الزمالك دخل فرفعنا العرض حتى تمت الصفقة بالمبلغ المذكور".

واختتم: "وليد سليمان شعر بحب في الأهلي لن يشعر به شخص إلا من لديه إخلاص مثل الحاوي".