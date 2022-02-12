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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النقل العمانية: %9 نموًا بإجمالي البضائع في موانئ السلطنة

عمان
عمان

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فى عمان أن موانئ سلطنة عمان حققت خلال العام 2021، ارتفاعا في إجمالي حجم البضائع بنسبة زيادة بلغت 9 بالمائة ليصل إلى 77.1 مليون طن مُقارنة بعام 2020.

وشهد ميناء صلالة مناولة حوالي 16 مليونًا و861 ألفًا و26 طنًّا من البضائع خلال العام 2021م مقارنة بمناولة حوالي 15 مليونًا و295 ألفًا و894 طُنًّا خلال العام 2020م بنسبة ارتفاع بلغت (10.2) بالمائة. وفق صحيفة الرؤية العمانية.

أما ميناء صحار فقد شهد ارتفاعا بنسبة (8.7) بالمائة في حجم مناولة البضائع؛ حيث بلغ حجم المناولة خلال العام 2021م حوالي 58 مليونًا و647 ألفًا و44 طُنًّا من البضائع مقارنة بمناولة حوالي 53 مليونًا و970 ألفًا و54 طُنًّا من البضائع خلال العام 2020م.

كما شهد ميناء خصب نموًّا ملحوظًا خلال العام 2021م حيث بلغ حجم البضائع التي تمت مناولتها بالميناء خلال العام 2021م حوالي 91 ألفًا و344 طُنًّا من البضائع مقارنة بمناولة حوالي 50 ألفًا و77 طُنًّا من البضائع خلال العام 2020م بنسبة ارتفاع بلغت (82.4) بالمائة.

بينما بلغ إجمالي البضائع التي تمت مناولتها بميناء السُّلطان قابوس خلال العام 2021م حوالي 799 ألفًا و687 طُنًّا من البضائع مقارنة بمناولة حوالي 860 ألفًا و766 طُنًّا من البضائع خلال العام 2020م بنسبة انخفاض بلغت 1ر7 بالمائة.

ووفقًا للمؤشرات الإحصائية فقد حققت الموانئ العمانية خلال العام الماضي ارتفاعًا آخر في إجمالي أعداد الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 2ر5 مليون حاوية نمطية بنسبة زيادة بلغت (2) بالمائة و5ر4 مليون حاوية نمطية في ميناء صلالة، في حين بلغت أعداد الحاويات التي تم مناولتها في ميناء صحار حوالي (716) ألف حاوية نمطية. 

فيما سجلت أعداد السفن التي استقبلتها الموانئ زيادة بنسبة (واحد) بالمائة بواقع أكثر من 6ر10 ألف سفينة حتى نهاية ديسمبر لعام 2021 مقارنة بحوالي 5ر10 ألف سفينة رست بالموانئ خلال نفس الفترة للعام 2020م.

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