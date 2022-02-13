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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا جاهزة.. لميس الحديدي تعلن انضمامها للجنة التحكيم التلفزيوني في برنامج «الدوم»

صدى البلد

قالت الاعلامية الدوم أكبر برنامج لاكتشاف المواهب المصرية في الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني، وأطلقته المتحدة على شاشة قناة ON.


تابعت   الحديدي    خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة :"
ON تعرض برنامجين مسابقات مهمين، وهما الفرصة  في " كلمة أخيرة "  وأيضا برنامج الدوم، وبنفتح  أبوابنا للموهوبين و20 ألف اشتركوا في برنامج الدوم من كل المحافظات.

ووجهت الشكر لشركة ميديا هب بسبب " القبة "   قائلة : إضاءة عظيمة وأحدث التنقيات  وانبهرت جدا بالقبة في برنامج الدوم.. وأشكر ميديا هب على هذا العمل، ووزارة الشباب".


وكشفت   الحديدي   أن لجنة الحكام ستكون مشكلة   من كبار النجوم والفنانين كل في تخصصة    وأنها  ستتولى عملية الاشراف قائلة : " سأشرف بإني أكون موجودة في لجنة التحكيم التلفزيوني  بشمر دراعاتي     عشان كل الشباب  من المذيعين والمذعات تعالوي  عشان اشوف جاهزين ولالا للمستقبل "

وكشفت   الحديدي  ملامح المسابقة  قائلة : " الاعمار مابين   18 لـ28 سنة، والبرنامج سيكون على 3 مراحل وتصويت الجمهور سيدخل في المرحلة الثالثة، وفي الحلقة الأخيرة سنختار 2 من المطربين و2 من الممثلين و2 من المذيعين والمتحدة ستفتح لهم طريق العمل
ولفتت إلى أن   200 واحد وصلوا لتصفيات برنامج الدوم وهم في معسكر يشرف عليه الفنان خالد جلال، والدكتور محمد أبوالخير، والدكتورة ميرفت أبوعوف.. واستنونا كل خميس وجمعة، ومصر مليئة بالمواهب والأفكار.

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