محمد شريف : فوز الأهلي أهم من تسجيلي للأهداف

أكد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فوز فريقه أهم من تسجيله للأهداف، وذلك عقب حصد المارد الأحمر برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز العريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وقال شريف عبر أون تايم سبورتس: "أشكر جماهير مصر والأهلي والزمالك على دعمهم لي في الفترة الماضية، والقادم سيكون أفضل".

وأضاف "عدم التسجيل؟ المهم فوز الفريق وأقدم ما لدي والأهم أن نفوز وأن يكون الأداء جيدا، أركز في عملي ولا أسمع لأحد، من الأفضل أن أخرج من الضغوط وأعود بشكل أفضل".

وأتم "الفترة المقبلة نستهدف الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والعودة من جديد لكأس العالم للأندية".

وشارك شريف كبديل ضد بالميراس في نصف النهائي، بعدما غاب عن مباراة مونتيري في ربع النهائي بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وبدأ شريف أساسيا اليوم ضد الهلال السعودي وساهم في تتويج الأهلي بالبرونزية.