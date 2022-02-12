أخبار الفن: شافكي المنيري تتعرض لحادث .. وندى رحمي تفسخ خطوبتها

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد عددا من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شافكي المنيري ومهرجان جمعية الفيلم وندى رحمي:
كسر في الذراع .. شافكي المنيري تتعرض لحادث
كشفت الإعلامية شافكي المنيري عن سبب غيابها عن تقديم حلقتها في برنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية.
حظر تجول |قائمة جوائز مهرجان جمعية الفيلم السنوي.. وآسر ياسين أفضل ممثل
استطاع كل من فيلم 200 جنيه للمخرج محمد أمين ضمن الأفلام السبعة التي عرضت عام 2021 في الدورة الـ 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، وفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس ضمن الأفلام الخمسة التي عرضت عام 2020 في الدورة الـ47 أن يخطفا جائزة الجمهور والتي تتم من خلال إستفتاء يومي ومن خلال أعضاء الجمعية الذين حضروا عروض الأفلام طوال فترة المهرجان، بحصولهما علي اعلى تصويت.
مخرج "قمر 14": بوسة خالد النبوي وشيرين رضا عادية واللي مش عاجبه ميتفرجش
رد المخرج هادي الباجوري على الانتقادات التي تعرض لها بسبب آخر أفلامه قمر 14، حيث ضم الفيلم مشهد قبلة في نهاية الفيلم بين خالد النبوي وشيرين رضا، مشيرا إلى أن البوس في السينما شيء طبيعي.
ندى رحمي تعلن فسخ خطوبتها وتعلق:الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح
أعلنت الفنانة ومقدمة البرامج ندى رحمي انفصالها عن خطيبها، وذلك بعد شهرين فقط على خبر خطوبتها .
أصالة وراغب وعياش.. القائمة الكاملة لأغاني عيد الحب 2022 قبل طرحها
يستعد عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي؛ للاحتفال بعيد الحب مع جمهورهم؛ من خلال طرح أغانٍ جديدة، تزامنا مع عيد الحب.