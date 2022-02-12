أخبار الفن: شافكي المنيري تتعرض لحادث .. وندى رحمي تفسخ خطوبتها

نشر قسم الفن في موقع صدى البلد عددا من الاخبار العالمية والمحلية الهامة عن شافكي المنيري ومهرجان جمعية الفيلم وندى رحمي:

كشفت الإعلامية شافكي المنيري عن سبب غيابها عن تقديم حلقتها في برنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة الأولى المصرية.

استطاع كل من فيلم 200 جنيه للمخرج محمد أمين ضمن الأفلام السبعة التي عرضت عام 2021 في الدورة الـ 48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي، وفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس ضمن الأفلام الخمسة التي عرضت عام 2020 في الدورة الـ47 أن يخطفا جائزة الجمهور والتي تتم من خلال إستفتاء يومي ومن خلال أعضاء الجمعية الذين حضروا عروض الأفلام طوال فترة المهرجان، بحصولهما علي اعلى تصويت.



رد المخرج هادي الباجوري على الانتقادات التي تعرض لها بسبب آخر أفلامه قمر 14، حيث ضم الفيلم مشهد قبلة في نهاية الفيلم بين خالد النبوي وشيرين رضا، مشيرا إلى أن البوس في السينما شيء طبيعي.

أعلنت الفنانة ومقدمة البرامج ندى رحمي انفصالها عن خطيبها، وذلك بعد شهرين فقط على خبر خطوبتها .

يستعد عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي؛ للاحتفال بعيد الحب مع جمهورهم؛ من خلال طرح أغانٍ جديدة، تزامنا مع عيد الحب.