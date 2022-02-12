حسام غالي: سنفتقد وليد سليمان .. والأهلي بمن حضر

أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الفريق كان يطمح للفوز بميدالية أفضل من البرونزية، مشيرًا إلى أن التتويج بها على فريق مثل الهلال السعودي يعد شيئًا مرضيًا.

وقال غالي في تصريحات عبر فضائية "أبو ظبي": "الأهلي دائمًا يطمع في الأفضل، حصلنا على ميداليتين برونزيتين، وكنا نريد أن نحصد مركزا متقدما أكثر، ولكن لم نستطع وإن شاء الله تتعوض الفترة المُقبلة".

وتابع: "لو لم نكن حصدنا البرونزية هذه النسخة كان سيكون شيئًا مؤسفًا، ولكن بالتأكيد أن نحصدها على حساب فريق كبير مثل الهلال بالتأكيد هذا شيء مُرض".

وأكمل: "لا أعرف كيف يتم ترشيح الهلال للفوز على الأهلي، (بناءً على إيه!)، الأهلي فريق كبير، مهما كانت هناك ظروف صعبة لا يتأثر، الأهلي بمن حضر".

وأردف: "قائمة الأهلي كبيرة وأي لاعب قادر على ارتداء القميص الأحمر وسيؤدي في أي وقت".

وعن قرار اعتزال وليد سليمان قال: "سنفتقد وليد سليمان كثيرًا وستفتقده جماهير الأهلي، كان زميل ملعب وأحبه وأقدره لأنه من اللاعبين الذين أخلصوا للأهلي، وأتمنى له التوفيق في مسيرته بعد كرة القدم".