دعم الأسر بمنطقة  الحسنة  وسط بالمشروعات الإنتاجية

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،انه تم دعم الأسر بمنطقة الحسنة وسط بعدد من المشروعات الإنتاجية من وزارة الزراعة، والتي تشمل :

مفرخ بيض بطاقة إنتاجية ٧٥٠ بيضة ، بالاضافة الى مشروعات لاربية الأغنام لتنمية الثروة الحيوانية وصوبة زراعية للتوسع في الزراعات الحديثة .



مزرعة نموذجية

وأكد أنه تم الانتهاء من إنشاء مزراعة للنباتات العطرية والطبية، والتي تعتبر نموذجا لنشر زراعة النباتات الطبية والعطرية في مناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء بصفة عامة لتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين في المنطقة.

وقال اللواء شوشه ، انه توفير محطة تحلية بطاقة ٨ متر مكعب وصرف كميات من أعلاف أغنام وصوب زراعية ومبيدات وخلية طاقة شمسية .