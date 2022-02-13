كيف تشرحين لطفلك سبب يوم عيد الحب

هل عيد الحب هو مجرد يوم مليء بالمرح لتبادل البطاقات مع زملاء الدراسة والملابس الحمراء والوردية والكثير من الحلوى على شكل قلب؟ للأطفال الصغار هو بالفعل كذلك ،ولكن مع نمو أطفالك والبدء في طرح المزيد (والمزيد) من الأسئلة حول الحب والحياة وحتى التاريخ، فإن معرفة كيفية شرح عيد الحب للأطفال يمكن أن يكون مفيدًا.



ما هو عيد الحب؟







يُطلق عليه أيضًا عيد القديس فالنتين ، وقد نشأت عطلة 14 فبراير في أوروبا ، ولكن يتم الاحتفال بها الآن في جميع أنحاء العالم، يعود الاحتفال بعيد الحب إلى القرن الثالث عشر الميلادي .







تقول الأسطورة الأوروبية أنه في 14 فبراير ، سوف تتزاوج الطيور لبدء عائلاتهم الجديدة، هذه القصة ذات أصول رائعة وسهلة للغاية لإخبار أطفالك بها .



يأتي اسم عيد الحب في الواقع من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، بحسب ما نشره موقع History.com ،على الرغم من أن الحقائق هنا غامضة بعض الشيء ، إلا أن الكنيسة كرمت قديسًا (ولكن ربما يصل عددهم إلى ثلاثة) باسم فالنتين.







يجادل بعض المؤرخين بأن هناك قديسين أو ثلاثة قديسين متميزين، لكل منهم مجهوداته البطولية الخاصة للتغلب على الظلم المتعلق بالحب أو الزواج، بينما يصر آخرون على وجود واحد فقط، في النهاية ، الشيء المهم الذي يجب شرحه للأطفال هو أن العيد سمي على اسم القديس فالنتين وكان يتم الاحتفال به تاريخيًا بعيدًا على شرف القديس.



من هو كيوبيد؟





بدأت أسطورة كيوبيد في الأساطير اليونانية شخص يُدعى إيروس ، ابن الحب أفروديت ، وفقًا لمجلة Time ، وكان لديه القدرة على جعل الناس يقعون في الحب، عندما تُرجمت الأساطير اليونانية خلال العصر الروماني ، تُرجم اسم إيروس إلى كلمة "رغبة" ، وهي "كيوبيد" باللاتينية، أظهر التعديل الجديد للأسطورة صبيًا صغيرًا اتبع تعليمات والدته لجعل الناس يقعون في حب بعضهم البعض .



كيف يتم الاحتفال بعيد الحب؟





تقليديا ، يتم الاحتفال بعيد الحب من خلال تبادل البطاقات (التي تسمى عيد الحب ، بشكل طبيعي) والحلوى وغيرها من الهدايا مع أحبائهم، في كثير من الأحيان ، يتبادل الأشخاص والمحبين الرومانسيون الهدايا مثل المجوهرات والزهور ، أو ربما يستمتعون بليلة لطيفة معًا، ومع ذلك ، هناك الكثير من الطرق المختلفة التي تشارك بها العائلات والأصدقاء في هذا الاحتفال العالمي بالحب.



الشيء هو ، ما يعنيه عيد الحب وكيف تحتفل بالتغييرات مع مرور الوقت، الحب هو قلب ، حاولي أن تستمتع بيوم عيد الحب عبر كل مرحلة من مراحل حياتك، حبي عائلتك وأصدقائك ورفاقك الذين يحاولون أن يمروا كل يوم بأفضل من قبل ، اعلمي أن مشاركة هذا الحب مع أطفالك بطريقة منطقية بالنسبة لك ولعائلتك هي بالتأكيد أحلى طريقة لشرح ما يدور حول عيد الحب.