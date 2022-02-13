عزة حسين: قانون العمل الجديد قدم الدعم والانصاف لفئة العمالة غير المنتظمة

قالت النائبة عزة حسين عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن العماله الغير منتظمه تشهد طفره كبيره وحقيقيه من الانصاف والاستقرار وذلك بعد إصدار قانون العمل الجديد للقطاع الخاص لسنه ٢٠٢١ الذي اهتم بهذه الفئه واعطاها الكثير من المزايا علي سبيل المثال لا الحصر منها إلزام صاحب العمل بإبرام عقد بينه وبين العامل حال مرور ٤اعوام عليه

وتحديد سن المعاش والتقاعد وحقوق اسره المتوفي بعد الوفاه كل هذا احدث حقا نوع من الاستقرار النفسي والمعنوي لدي كل عامل غير منتظم.

وتابعت النائبة عزة حسين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" :" بعد تصريحات ميرفت صابرين مستشاره معالي وزير ه التضامن والتي أكدت أن هذه الفئه من العمال كانت أكثر الفئات ضررا من جائحه كورونا مما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق حمله لحمايه هؤلاء العمال بصرف مبلغ ٥٠٠ جنيه علي مدار ٦ اشهر لكل فرد مما كلف ميزانيه الدول أكثر من ٦ مليار جنيه".

ونوهت عضو لجنة التضامن الاجتماعي في تصريحاتها أن الدولة حريصه علي أن تقيم أليه مستديمة لجماية هذه الفئه في حال الكوارث أو الطوارئ وها قد أوشكت الدول علي الانتهاء من هذه ألاليه التي سوف يتم حمايه العماله الغير منتظمه بها، متوجهة في نهاية حديثها بكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي.