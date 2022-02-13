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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل : الأهلي قدم أفضل مبارياته أمام الهلال..ولاعبو الزمالك تأثروا بالإعلام

الأهلي
الأهلي

 

قال علاء نبيل، لاعب المقاولونالعرب السابق، إن الأهلي يستحق حصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية على حساب الهلال السعودي.

وأضاف علاء نبيل ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الأهلي ظهر بشكل جيد في مباراته الأولى، ولكن المستوى تراجع قليلا في المباراة الثانية، إلا ان الفريق تمكن من تقديم أفضل مباريات أمام الهلال وتحقيق انتصار عريض".


وأكمل:" توليفة حمدي فتحي والسولية ووأليو ديانج، مميزة للغاية، وأقوى من وسط ملعب الزمالك ومنتخب مصر، وهم أحد الأسباب الرئيسية في النتائج المميزة للأهلي".


وأردف:" "الزمالك قدم مباراة جيدة لكن كان عليه الحفاظ على نظافة شباكه، وظهور لاعبي الدوليين بالبرامج أثر على مستواهم في لقاء بيترو أتلتيكو".

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