في مباراة الـ7 أهداف.. أتليتكو مدريد يخطف فوزا بشق الأنفس من خيتافي

حقق فريق أتلتيكو مدريد، انتصار مثير على ضيفه خيتافي بأربعة أهداف لثلاثة، في مباراة الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الإسباني.



أهدر لويس سواريز ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ 8، ولكن جاء الهدف في الدقيقة الـ 20 عن طريق أنخيل كوريا، وفي الدقيقة الـ 27 أضاف ماثيوس كونيا هدف آخر.



ولكن رد الضيوف جاء قوياً بثلاثة أهداف، أولها في الدقيقة 30 بواسطة بورخا مايورال، ثم الثاني في الدقيقة 37 والثالث في الدقيقة 42 من ركلتي جزاء سجلهما إنيس أونال.



وأدرك الأتلتيكو التعادل بهدف ثالث حمل توقيع أنخيل كوريا، لكن الأمور تعقدت عندما تعرض قلب الدفاع البرازيلي فيليبي للطرد، عند الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة.



واستمر التعادل حتى الدقيقة الـ 89، حيث سجل المدافع ماريو هيرموسو هدف الانتصار للروخي بلانكوس.

ليرفع فريق العاصمة الثاني رصيده إلى 39 نقطة، ويصعد للمركز الرابع بشكل مؤقت، أما خيتافي فقد توقف رصيده عند 25 نقطة، متواجداً في المركز الخامس عشر.