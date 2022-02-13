مصطفى خضر ينضم لفريق عمل "سنوات الجريش"

انضم الفنان الصاعد مصطفى خضر، أحد أبناء مبادرة إبدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الأعوام الماضية، لفريق عمل المسلسل التاريخي «سنوات الجريش»، والذي يعد أول مُسلسل درامي تاريخي يتناول فترة الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على عدد من الدول العربية.



ومن المُتوقّع عرض هذا العمل التاريخي خلال السباق الرمضانيّ للعام 2022، حيث تتناول فكرة العمل حقبة الحرب العالمية الثانية بالتفصيل من منظور عربي، والأحداث التي عاشها الوطن العربي خلال الحرب.



وأوضح خضر، أن أحداث العمل تدور في عام 1940، وينقل الواقع المرير والمُعاناة التي عاشتها الشعوب في تلك الفترة، حيث يوجه رسالة مهمة بأن الحرب لا تخلف إلا الدمار والكوارث على الأمم والشعوب.



واستعان بوستر العمل بمقطع من شعر محمود درويش، قال فيه: «ستنتهي الحرب، ويتصافح القادة، وتبقى تلك المرأة تنتظر ولدها الشهيد»، حيث تظهر في خلفية البوستر صورة طائرات حربية ودبابات، ونيران مشتعلة، وجنود، في إشارة إلى الحرب والدمار في تلك الفترة.