أرملة تطالب المسئولين بصرف معاش للإنفاق على أبنائها

رصدت عدسة صدى البلد معاناة الحاجة نجية المقيمة بأحد قرى أسوان بعد أن توفي زوجها وترك لها ٤ أبناء أكبرهم ١٨ عاما ومعاق ذهنيا.

وقالت نجية انا ٥١ عام وزوجي توفي منذ عام وليس لي معاش للإنفاق منه على أبنائي ولا يوجد أحد يقوم بمساعدتي في الإنفاق.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة وعلاج ابنها المعاق وتوفير معاش للإنفاق على أبنائها للتواصل مع مقدمة الشكوي الاتصال على رقم ٠١١١٦١٤٢٣٥١.

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