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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أرملة تطالب المسئولين بصرف معاش للإنفاق على أبنائها

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد معاناة الحاجة نجية المقيمة بأحد قرى أسوان بعد أن توفي زوجها وترك لها ٤ أبناء أكبرهم ١٨ عاما ومعاق ذهنيا.

وقالت نجية انا ٥١ عام وزوجي توفي منذ عام وليس لي معاش للإنفاق منه على أبنائي ولا يوجد أحد يقوم بمساعدتي في الإنفاق.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة وعلاج ابنها المعاق وتوفير معاش للإنفاق على أبنائها للتواصل مع مقدمة الشكوي الاتصال على رقم ٠١١١٦١٤٢٣٥١.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شكاوى الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بعة شكاوي المواطنين تلقي شكاوي المواطنين

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