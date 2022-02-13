أعلن وليد سليمان جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بعد ان نجح في حصد برونزية مونديال العالم للاندية .

وقال وليد سيلمان :"هي اللحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة قدم في أعظم نادي في الكون النادي الأهلي بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الأفريقي ".

وأضاف:"أتمني أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني علي مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولي لي في النادي وأنا قطعت عهد ووعد علي نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم ،اليوم بعد أن شاركت زملائي بالتتويج بالميدالية التاريخية العالمية الثالثة (برونزية كأس العالم الأندية بالإمارات)، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم ".

واوضح:"شكرا إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجميع المسئولين السابقين ، شكرا للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم شكرا زملائي الحاليين والسابقين ..شكرا الجمهور العظيم الذي ساندني كنتم لي الداعم الاول".



وليد سليمان يعلن اعتزاله بـ22 بطولة.. أرقام “الحاوي” مع الأهلي

282 مباراة

67 هدفا

47 أسيست

الألقاب

6 الدوري المصري

5 السوبر المصري

4 دوري أبطال أفريقيا

4 السوبر الأفريقي

2 كأس مصر

1 الكونفدرالية

1 برونزية المونديال