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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتلة هوائية قادمة.. تحذير من الأرصاد السعودية إلى سكان الرياض

طقس السعودية
طقس السعودية

حذر بالمركز الوطني للأرصاد السعودي، عقيل العقيل، من تعرض منطقة الرياض لكتلة هوائية قادمة، متوقعا أن درجة الحرارة الصغرى تصل إلى 6 درجات مئوية اليوم الأحد.

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض الواضح والملموس على المناطق الشمالية للمملكة، بالإضافة إلى منطقة الرياض.

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تحذيرات من الارصاد السعودية بسبب طقس نهاية الأسبوع

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الأرصاد السعودية تحذر من تقلبات حالة الطقس الأيام المقبلة

وأضاف أنه أمس السبت وصلت درجة الحرارة الصغرى بالرياض الى 12 مئوية، فيما تكون اليوم الأحد 6 درجات مئوية وذلك بسبب نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية وتقدم الكتلة الهوائية الباردة، والتي اثرت فعليا على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية.

وتابع العقيل أن الكتلة الهوائية الباردة مستمرة في التقدم لتؤثر على جنوب منطقة الرياض خلال الـ(24 – 48) ساعة القادمة، حتى المناطق الجنوبية الداخلية من المملكة.

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