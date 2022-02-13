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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صناعة السيارات تتعافى من أزمة الرقائق بحلول نهاية عام 2022.. تفاصيل

صناعة السيارات تتعافى
صناعة السيارات تتعافى من ازمة الرقائق بحلول نهاية عام 2022

ستشد صناعة السيارات عودة معدلات الإنتاج العالمية إلى طبيعتها بسبب اقتراب انتهاء ازمة النقص العالمي في الرقائق الذي أدى إلى تقليص إنتاج السيارات خلال الـ 12 شهرًا الماضية  بحلول نهاية هذا العام، حيث سببت الازمة الكثير من الاطراب لدى مشتري السيارات الجديدة في الفترة المقبلة، حيث تستمر معدلات الطلبات في النمو واصبح المصنعون يركزون على نماذج أكثر ربحية.

صناعة السيارات تتعافى من ازمة الرقائق بحلول نهاية عام 2022

كان ينبغي أن تكون 2021 سنة ذهبية مع تعافي الاقتصادات من الوباء، ولكن طالب العملاء ذوو القدرة الشرائية الأكبر من المعتاد بشراء سيارات جديدة لكن انخفض العرض من مصنعي الرقائق العالميين، مما أجبر صانعي السيارات على اختيار الطرازات التي يجب صنعها، وأي العملاء يرضون وحتى التكنولوجيا التي يجب الاحتفاظ بها وأيها يجب إزالتها.

قال Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة تسلا  الشهر الماضي: "في العام الماضي أنفقنا الكثير من الموارد الهندسية والإدارية لحل مشكلات سلسلة التوريد، وإعادة كتابة التعليمات البرمجية، وتغيير رقائقنا، وتقليل عدد الرقائق التي نحتاجها لقد كانت الرقائق الدرامية محورية."

كان من المفترض أن يكون المصنعون قد صنعوا 9.6 مليون سيارة أخرى العام الماضي، وفقًا لتقديرات شركة LMC Automotive.

تفتخر LMCبتوقعاتها الدقيقة للإنتاج، لكنها اضطرت إلى إجراء تخفيضات تلو الأخرى على توقعاتها بتحقيق أفضل 2021 بعد عام 2020 المزعج حيث كان تأثير نقص الرقائق أصعب قليلاً.

وقدرت أن الأكثر تضررا كانت شركة فورد، التي قدر أنها خسرت 1.26 مليون وحدة على مستوى العالم، تليها مجموعة فولكس فاجن عند 1.15 مليون وجنرال موتورز عند 1.09 مليون، وفي أوروبا انخفضت المبيعات بنسبة 1.5٪ عن عام 2020 الذي ضربه الوباء وبنسبة هائلة بلغت 26٪ عن متوسط ​​2018-2019 ، وفقًا لـ LMC.

 

تقدر LMCهذا العام أن حجم الإنتاج المفقود بسبب أزمة الرقائق سينخفض ​​إلى النصف إلى 4.8 مليون، حيث يضع صانعو السيارات أيديهم على المزيد من أجهزة الكمبيوتر الصغيرة التي تتحكم في جميع أنواع العناصر في السيارة.

قال بيت كيلي العضو المنتدب لشركة LMC في وقت سابق من هذا الشهر: "لا يزال الطلب يفوق العرض، وهذا حاد بشكل خاص في الأسواق الناضجة مثل أوروبا والولايات المتحدة" سيضطر العملاء إلى الانتظار أكثر.

 

كانت كيا والعلامة التجارية الشقيقة هيونداي في الواقع من بين الفائزين الكبار العام الماضي حيث اجتازوا نقص الرقائق بشكل أفضل من المنافسين، حيث كانت مجموعة هيونداي موتور أكبر الرابحين في أوروبا العام الماضي، حيث باعت 1.02 مليون سيارة هيونداي وكيا وجينيسيس، بزيادة 21٪ عن العام السابق لتضعها في مقدمة مجموعة رينو، وفقًا لبيانات من مجموعة الضغط الأوروبية للسيارات ACEA.

كما حققت تويوتا أداءً جيدًا، حيث عززت مبيعات سيارات تويوتا ولكزس إلى 760178 بزيادة 9.6٪

 

 

تسلا Elon Musk LMC Automotive السيارات انتاج الصناعة

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