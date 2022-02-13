عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاهر أبو زيد: عبدالقادر سيعوض رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي

صدى البلد

أشاد طاهر أبو زيد لاعب الأهلي السابق، بأداء اللاعب أحمد عبدالقادر مع القلعة الحمراء خاصة في كأس العالم للأندية.

قال أبو زيد في تصريحات لقناة MBC مصر:" أحمد عبدالقادر هيعوض رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي، لاعب مهاري جدا وعنده الرؤية و يملك العديد من الحلول، لكنه محتاج "يتغذى شوية".

وأضاف:" لو كان هناك قصور في المنتخب المصري في أمم أفريقيا فهي كانت بسبب عدم وجود لاعب مثل أحمد عبدالقادر في مركز صانع اللعب".

وتابع:" أحمد عبدالقادر في السابق لم يكن يشارك كأساسي مع الأهلي، لكنه أمام الهلال كانت مناسبة للإعلان عن نفسه بقوة".

وأكمل:"الأهلي لديه 2 صناع ألعاب والمنتخب لا يملك صانع لعب وهذه نقطة ستنال اهتمام كيروش خلال الفترة المقبلة، وكيروش لابد أن يفكر في عناصر لديها الإبداع في مباراتي الحسم أمام السنغال ولا مجال للتحفظ".

وسجل عبد القادر هدفا في فوز الأهلي أمام الهلال السعودي بنتيجة 4-0، ليساهم في حصد فريقه للميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة فوز فريقه الأول لكرة القدم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.


وجاء في التهنئة التي أرسلها جمال علام رئيس الاتحاد إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، أن هذا الفوز الكبير والآداء الرائع الذي كان عليه فريق النادي الأهلي المصري يضاف إلى سجل الشرف في تاريخ الكرة المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

زيادات قوية.. التموين تزف بشرى سارة لـ ملاك الذهب.. فيديو

للمرة الثالثة.. منة حسين فهمي تعلن طلاقها من محام شهير

عددنا يقدر بالآلاف| رسالة عاجلة من الجالية المصرية بأوكرانيا..فيديو

تصرف غاضب من جماهير الهلال السعودي عقب رباعية الأهلي.. صور

تعليق مثير| حبيبة محمد رشاد ترد بعد تشبيهها بالمذيعة مي حلمي

بعد فتح ملف الإيجار القديم .. الحكومة للمستأجرين: لن يترك أحد في العراء

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ترشيحاتنا

طاهر أبو زيد: عبدالقادر سيعوض رحيل عبدالله السعيد عن الأهلي

بمعجزة.. نجاة عجوز من الدهس مرتين أسفل عجلات سيارة|شاهد

مسلم يخدم في جيش دولة غربية ستهاجم أخرى مسلمة فما موقفه؟ على جمعة يرد

قصة مثيرة .. فستان يشعل الحرب الباردة بين كوريا الجنوبية والصين

فضل قراءة سورة النجم 21 مرة.. أسرار يغفل عنها البعض

وليد سليمان يعلن اعتزاله بـ22 بطولة.. أرقام “الحاوي” مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصوت شجي.. شاهد أدهم نابلسي يؤذن لصلاة الجمعة بعد اعتزال الغناء|فيديو

كيفية تزيين المنزل في عيد الحب 2022 بميزانية بسيطة

أبطال بيت الشدة يحتفلون بانطلاق التصوير .. صور

المرأة الأكثر إثارة للجدل في السعودية .. من هي بدور البراهيم ؟

فيديو

تحمل صفات الرجال.. قصة «أزهار» الصعيدية المتحولة لـ «محمد»|فيديوجراف

فيديوجراف.. المعاناة فوق احتمالي.. قصة طبيب نساء شهير أنهى حياته في الجيزة

علاقات قوية.. تصريحات الرئيس السيسي ووزيرة الخارجية الألمانية.. فيديوجراف

ميلاد الفلانتين من رحم الحرب .. كيف بدأ عيد الحب .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ