موعد مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يحل أهلي طرابلس ضيفا على بيراميدز اليوم الأحد، فى اللقاء الذى يستضيفه استاد الدفاع الجوي بالجولة الأولى من دور المجموعات بطولة كأس الكونفدرالية.

وتقام مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس فى السادسة مساء اليوم.

وتذاع منافسات البطولات الأفريقية المختلفة عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس عبر قناة "beIN Sports 3 HD".

كما أقيم أمس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نادي بيراميدز وأهلي طرابلس الليبي والذي يقام في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد الاجتماع، الاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة، وتحركات الفريقين ومسئولي ومنظمي اللقاء.

كما تم الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأزرق الكامل، ويرتدي حارس المرمى اللون الأبيض، فيما سيظهر نادي أهلي طرابلس باللون الأخضر الكامل، ويظهر حارس المرمى باللون الفسفوري.

وتم شرح كافة الإجراءات الطبية الخاصة باللقاء مع التأكيد على منع المصافحة بين اللاعبين والأجهزة الفنية قبل ركلة البداية، مع توفير كافة وسائل الحماية من الفيروس والكحول والالتزام الكامل بارتداء الماسك الطبي لجميع من يتواجد بالملعب بخلاف من هم داخل أرض الملعب.

مثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، ووليد مهدي مدير المباريات، ومحمود حرب وشريف جمال من الجهاز الإداري، وعاطف شادي المنسق الإعلامي للفريق.

وقال محمد نشنوش قائد فريق نادي الأهلي طرابلس الليبي، إن فريقه دخل في معسكر لمدة ١٠ أيام بالقاهرة واستعد للقاء بيراميدز بقوة، والمنافس قوي ومرشح كبير للقب ويتمنى أن يقدم مستوى يليق بنادي الأهلي وأن تكون بداية دور المجموعات على أفضل شكل ممكن وأن نكون البداية بفوز.

أوضح أن الأندية الليبية تعودت على التوقفات الطويلة في الفترات الماضية، وفي الدوري لعب الدور الأول ثم توقف، وبعدها ١٠ أيام معسكر في القاهرة خاض خلاله لقاء ودي أمام سيراميكا والفريق جاهز وعلى أتم استعداد.

أشار إلى أن الأهلي طرابلس سيكون أمامه مواجهة صعبة أمام بيراميدز القوي صاحب الخبرة والإمكانيات والمهارات الفردية في مختلف المراكز، والمدير الفني تابع أكثر من مباراة لبيراميدز ويضع الخطة وطريقة اللعب التي تناسب اللقاء.